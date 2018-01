Tufão mata 32 pessoas no Vietnã e 246 nas Filipinas

O saldo de mortes provocadas pelo tufão Ketsana nas Filipinas subiu para 246 e o prejuízo econômico chegou perto de 100 milhões de dólares, afirmaram autoridades. As Filipinas preparavam-se para outra tempestade que pode atingir o país no final desta semana.

Truong Ngoc Nhi, vice-presidente do Comitê do Povo na província vietnamita de Quang Ngai, disse à televisão estatal que o tufão foi o pior em mais de três décadas.

A autoridade afirmou que trabalhadores tentavam restaurar a eletricidade na refinaria de petróleo de Dung Quat, que deve voltar à atividade na quarta-feira após uma pane elétrica ter fechado a fábrica no mês passado.

A refinaria estava pronta para retomar as operações com 65 por cento de sua capacidade na quarta-feira, haviam dito as autoridades, antes de chegar à capacidade plena de 140 mil barris por dia no mês que vem. Ela iniciou suas operações em fevereiro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muitas áreas da região central do Vietnã ficaram inundadas, incluindo partes da cidade portuária de Danang, mostrou a televisão estatal vietnamita VTV. Residências foram danificadas e linhas telefônicas foram derrubadas.

Ao menos 32 pessoas morreram em sete províncias da costa e da região central, informou a VTV. Cerca de 170 mil pessoas foram retiradas de suas casas antes de o tufão atingir o continente. O Ketsana passou pelas Filipinas no fim de semana.

A companhia aérea Vietnam Airlines cancelou todos os voos com destino a Danang e as escolas da região afetada foram fechadas. A companhia aérea afirmou que retomará o serviço na quarta.

A região central do Vietnã atingida pelo Ketsana situa-se no extremo norte da região produtora de arroz do Delta do Mekong. A chuva que atingiu o cinturão de café da região central poderá adiar o início da próxima colheita de café em até 10 dias, mas as exportações não seriam afetadas, disseram comerciantes.

Autoridades estimaram o prejuízo decorrente da tempestade até agora em 4,69 bilhões de pesos (98,5 milhões de dólares). Mais de 1,9 milhão de pessoas foram atingidas e 375 mil abandonaram suas casas e se refugiaram em abrigos.