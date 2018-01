Tucanos com bico ferido recebem prótese

SÃO PAULO - Após serem resgatados pela Polícia Militar Ambiental com fraturas no bico, dois tucanos-do-bico-verde, ambos fêmeas, receberam próteses. Os animais foram encontrados feridos pelos policiais e encaminhados ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres (Cras), do Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo.

De acordo com o Cras, a fratura é comum em tucanos, já que estes se alimentam de filhotes e ovos em ninhos de outras aves.

A prótese é feita de resina acrílica, modelada no bico. O material recebe um pigmento verde que se assemelha à cor do bico da espécie, para evitar que o animal se diferencie do grupo.

Como o material é temporário e deve ser substituído de acordo com o crescimento da ave, os tucanos ficarão em observação por 24 horas e, em seguida, serão encaminhados para cativeiro.