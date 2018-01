Tubarões e raias correm risco de extinção no Atlântico

Um relatório divulgado pelas entidades Shark Alliance e Conservation International mostra que cerca de 26% de tubarões e raias do Oceano Atlântico correm risco de extinção. Estas espécies foram classificadas como "sob ameaça" ou "vulneráveis". No Atlântico nordeste, este número chega a 26%, contra os 18% registrados contando todo o planeta. Além disso, 7% das espécies dessa região tiveram sua situação qualificada de "perigo crítico", enquanto outros 7% estão "em perigo" e 12%, "vulneráveis". Claude Gibson, autora do relatório, disse que a pesca é a principal responsável por estes problemas. "A União Européia (UE) impôs limites para a pesca, mas a norma abrange somente quatro espécies encontradas da região", disse o estudo. As entidades afirmaram que, nas próximas semanas, a UE terá várias oportunidades de melhorar a situação de tubarões e raias naquela área, já que vão ser realizadas reuniões com representantes do setor de pesca.