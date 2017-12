Tubarão tem arpão retirado do estômago na Austrália

Durante as duas últimas semanas, um tubarão de três metros de comprimento permaneceu com um arpão preso no estômago. O animal foi encontrado no norte de New South Wales, na Austrália, onde foi submetido a uma cirurgia para retirada do objeto. Veja também: Assista ao vídeo da operação Foto: BBC Depois de ter sido apanhado por mergulhadores, o tubarão foi levado à superfície, onde começou uma delicada operação de 45 minutos. Um veterinário introduziu seu braço pela boca do animal para remover o grande anzol que estava enganchado no estômago. No final, o procedimento foi bem-sucedido e o tubarão foi devolvido à água.