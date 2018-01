Tubarão ataca turista em Fernando de Noronha

RECIFE - O badalado Arquipélago de Fernando de Noronha registrou na tarde da última sexta-feira (30) mais um ataque a turista em plena festividade de Ano Novo. Quase um ano após um turista paranaense ter sido vítima de um tubarão na praia do Sueste, o incidente agora ocorreu na praia do Leão.

O turista paulista e músico de 49 anos identificado apenas pelas iniciais P.R.S.C brincava no raso da praia com o filho de sete anos quando foi surpreendido pelo ataque do tubarão da espécie limão, que costuma frequentar partes rasas em busca de peixes pequenos. Era por volta das 13h quando o fato teria ocorrido. Segundo informações de testemunhas, para escapar do ataque, o músico chegou a golpear o tubarão.

Após o ataque, a vítima foi encaminhada para um hospital particular da capital pernambucana levado pela família. Segundo boletim médico, o músico não teve lesão muscular, vascular e nem óssea. Apenas foram constatados ferimentos superficiais na perna esquerda nas proximidades da panturrilha.

Ataque. O incidente ocorreu pouco mais de um ano depois de um turista paranaense ter sido atacado por um tubarão na Praia do Sueste, também em Fernando de Noronha. O caso ocorreu em 21 de dezembro de 2015. A vítima teve parte do braço amputada e passou o período natalino internada num hospital particular no Recife.