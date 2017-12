Três perguntas para Tracey Campbell, diretora do Forest Footprint Disclosure

Lançado na Grã-Bretanha em 2009, o programa é global e tem como foco reduzir a demanda por produtos que geram desmatamento. Nós achamos que seria importante lançar a segunda fase do FFD em um país rico em florestas, onde há avanços no combate ao desmatamento e onde as empresas podem exercer papel fundamental na redução da ‘pegada florestal’, que é o impacto sobre as florestas de produtos como carne, soja e biocombustíveis.

2.Houve interesse por parte das empresas brasileiras?

Os mercados internacionais de amanhã estarão interessados em comprar do Brasil produtos com uma pequena, se possível nenhuma, pegada florestal. Investidores estão interessados em saber que empresas serão capazes de oferecer isso. Fibria, Marfrig e Santander já deram resposta.

3. Há mercado para produtos verdes?

Proteger as florestas é uma das maneiras mais eficazes de mitigar a mudança climática. Ignorar isso mostra falta de visão por parte das empresas que os investidores questionarão.