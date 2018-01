TRÊS PERGUNTAS PARA... José Goldemberg, do Conselho de Sustentabilidade da Fecomércio 1. Qual é a importância de debater com o comércio a política de resíduos? É relevante, porque logística reversa é algo que acaba passando por alguma loja em algum lugar. E, pela lei, esse produto vai ter de voltar de alguma maneira por essas lojas para ser reciclado e disposto de uma maneira regular em aterros sanitários. Isso está começando no Brasil, mas já existe em alguns setores, funciona muito bem e é rentável. Por exemplo, no setor de latinhas de alumínio, o Brasil é campeão em reciclagem. Isso precisa ser estendido a todos os setores. E o prazo já está aí, em agosto.