Total de mortos por deslizamentos vai a 184 em El Salvador

Além disso, 58 pessoas permaneciam desaparecidas nas regiões mais afetadas pelo desastre no centro do país, apesar de os agentes de resgate terem intensificado os trabalhos de remoção dos escombros.

Mais de 14 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas, e a maioria não pôde voltar para suas casas. Também foram registradas perdas agrícolas.

As chuvas torrenciais caíram entre a noite do sábado e a madrugada do domingo devido a um sistema de baixa pressão relacionado ao furacão Ida, que atravessou o Mar do Caribe e o Golfo do México nesta semana.

(Reportagem de Angélica Cárcamo)