Tornado devasta noroeste da Polônia

Um violento tornado fora de época, com ventos de até 200 km/h, matou pelo menos uma pessoa e destruiu florestas e casas no noroeste da Polônia no fim de semana.

Autoridades calculam que cerca de 400 hectares de florestas tenham sido devastados pela tempestade, que também destruiu mais de cem casas.

As operações de resgate mobilizaram quase 12,5 mil pessoas.

Desde julho, as autoridades meteorológicas polonesas vêm sendo surpreendidas por chuvas e tempestades incomuns para a época do ano.