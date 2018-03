Tom foi de otimismo no primeiro dia em Copenhague O tom de otimismo dominou a abertura da 15ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-15), em Copenhague, e não houve grandes atritos entre os países no primeiro dia da conferência. Um funcionário de alto escalão da convenção afirmou estar pela primeira vez em muito tempo otimista com o rumo das negociações, apesar dos desafios pela frente. "As últimas semanas foram inspiradoras. Todos os países industrializados e as principais nações em desenvolvimento colocaram as cartas na mesa."