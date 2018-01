Tire suas dúvidas sobre o texto final da COP-20

O que é a COP-20?

Trata-se da 20ª edição da Conferência das Partes sobre Mudança Climática, da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em Lima, no Peru, com a participação de 195 países.

Quais seus objetivos?

Discutir e delinear os principais pontos do próximo acordo climático, a ser assinado em novembro de 2015, em Paris, que deve substituir o Protocolo de Kyoto em 2020, para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e combater o aquecimento global.

Qual foi a principal polêmica?

Após duas semanas de negociações, a COP-20 terminou com 31 horas de atraso, por causa do impasse entre países desenvolvidos e grupo dos emergentes e em desenvolvimento, entre os quais o Brasil. A dificuldade foi encontrar um texto que estivesse de acordo com os interesses de todos.