Tigres brincam com bonecos de neve em zoo

Os tigres do zoológico Longleat Safari Park, em Wiltshire, na Inglaterra, foram flagrados brincando com bonecos de neve. Os funcionários do zoológico colocaram uma câmera dentro do boneco para ter uma outra perspectiva da brincadeira dos animais. Depois de examinar a novidade, os felinos partem para cima e chegam a derrubar os bonecos, descobrindo a câmera escondida.

Durante todo o final de semana uma onda de frio e neve atingiu a Inglaterra, interrompendo o tráfego em estrada e levando a cancelamento de voos. E a meteorologia prevê uma semana de mais neve para a Grã-Bretanha.

