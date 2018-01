Tigres brancos matam funcionário de zôo em Cingapura

Três tigres de Bengala brancos mataram nesta quinta-feira, 13, um funcionário do zôo de Cingapura que caiu no fosso dos felinos, que pesavam cada um mais de 100 quilos. A vítima, Nordin Montong, de 32 anos, era natural da ilha de Sarawak (Malásia) e trabalhava como limpador no zoológico. Vários visitantes do parque que foram testemunhas do ataque dos tigres avisaram um tratador, que entrou no fosso e conseguiu distrair os felinos para que os trabalhadores do local pudessem resgatar Montong. No entanto, antes que os serviços de emergência chegassem ao zoológico, a vítima já tinha morrido, apesar de ter sido atendida pelos veterinários do centro.