Texas resgata vítimas após passagem de furacão Uma enorme operação de resgate está em curso no Texas na segunda-feira depois da passagem do furacão Ike enquanto as instalações petrolíferas de Houston tentam retomar suas atividades. Cerca de 2.000 pessoas foram retiradas de áreas inundadas, na maior operação desse tipo na história texana. Equipes vasculham as áreas mais atingidas, como a cidade insular de Galveston, duramente atingida na manhã de sábado. Erwin Seba, setorista de energia da Reuters, disse que 12 das 15 refinarias de petróleo do Texas que haviam sido desativadas por precaução não apresentam sinais de inundação ou danos --o que indica que a produção pode ser retomada antes do previsto, apesar de ainda haver dificuldades no abastecimento elétrico. A cotação do petróleo caiu na segunda-feira abaixo dos 100 dólares, menor valor em seis meses, ajudada pelos sinais de que não houve danos graves às instalações petrolíferas da costa sul dos EUA. Mais de 4 milhões de pessoas, várias refinarias e muitas empresas e postos de gasolina continuam sem energia, mas as inundações estão diminuindo, e itens essenciais, como gelo, água e alimentos, estão sendo entregues a centros de distribuição. Ed Emmett, executivo-chefe do Condado de Harris (onde fica a populosa Houston), disse a jornalistas na noite de domingo que 60 caminhões haviam chegado à região trazendo ajuda material. "Enquanto estamos aqui de pé, as entregas estão sendo feitas." Ele acrescentou que seis locais de distribuição de mantimentos já estavam funcionando, e que 17 estariam em operação até a segunda-feira. O bom andamento da operação parece aliviar as tensões que haviam surgido entre a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências e autoridades locais, enquanto a população se queixava da demora em receber a ajuda. Autoridades locais posteriormente disseram que houve confusão sobre as atribuições de cada um na cadeia de distribuição, o que teria provocado os atrasos. Em 2005, o governo federal foi duramente criticado pela demora em reagir à devastação do furacão Katrina em Nova Orleans. (Reportagem adicional de Tim Gaynor em Galveston, Erwin Seba em Port Arthur, e Eileen O'Grady, Anna Driver e Bruce Nichols em Houston)