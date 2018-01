Terremoto sacode sul do Irã, informa TV estatal Um terremoto de magnitude 5.6 atingiu uma área no sul do Irã, informou no domingo a TV estatal sem dar detalhes sobre danos. "Um terremoto de magnitude 5.6 atingiu a área de Dargahan, no sul do Irã", disse a TV sem também especificar o momento em que o tremor ocorreu. O Irã, quarto maior produtor mundial de petróleo, enfrenta terremotos com frequência.