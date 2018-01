Terremoto sacode ilha ao sul do Irã, cinco ficam feridos Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu uma ilha ao sul da costa do Irã, ferindo cinco pessoas e danificando prédios, informou neste domingo a mídia iraniana. O tremor sacudiu uma área que circunda a cidade de Dargahan na ilha Qeshm, na entrada para o golfo por onde passa 40 por cento da produção mundial de petróleo. "Até o momento somente o colapso de paredes de casas nas vilas de Zainabieh e Koohi foram registrados", disse o governador de Qeshm, Mehdi Irannejadm, à agência de notícias ISNA. Outra agência de notícias citou o governador dizendo que cinco pessoas receberam tratamento após terem sofrido ferimentos. O tremor ocorreu sete quilômetros a leste de Dargahan. O governador disse à mídia iraniana que 2 mil barracas estavam prontas caso fossem necessárias e equipes médicas com suprimentos e equipamentos de resgate foram enviadas para vistoriar as vilas perto de Dargahan. O Irã, quarto maior produtor mundial de petróleo, é recortado por falhas geológicas e frequentemente registra terremotos. Um forte terremoto de magnitude de 6,1 atingiu a região sul do Irã em setembro, próximo à região de Bandar Abbas, em terra firme próxima à ilha de Qeshm, matando pelo menos sete pessoas e ferindo outras 40, sendo 15 delas em Qeshm.