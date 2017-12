Um representante do Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, no Havaí, disse à Reuters que o terremoto não foi suficientemente forte para provocar um tsunami.

O USGS disse que o epicentro do tremor aconteceu a 108 quilômetros a sudoeste da cidade cubana de Campechuela e a 10 quilômetros de profundidade. O epicentro foi registrado a 110 quilômetros da costa noroeste da Jamaica.

(Por Mohammad Zargham)