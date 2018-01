Terremoto atinge Costa Rica; sem relato de feridos

O Instituto de Pesquisa Geológica dos EUA (USGS, sigla em inglês) disse que o epicentro do terremoto estava 75 quilômetros ao sul de San José, próximo da costa de Puerto Quepos.

Um funcionário da delegacia de polícia em Dominical, uma cidade turística a 45 quilômetros de Puerto Quepos, disse que o tremor foi sentido fortemente, mas que não havia risco de uma onda gigante.

O epicentro do terremoto, que originalmente foi relatado com magnitude 6,1, considerado forte, estava a uma profundidade de 28 quilômetros e ocorreu pouco antes das 5 da manhã no horário local.

Em janeiro de 2009, um tremor de magnitude 6,1 perto de San José matou em torno de 40 pessoas, de acordo com a entidade norte-americana.

(Por Chrissie Long)