Tempestade tropical pode ganhar força de ciclone no sábado Os temporais provocados pela tempestade tropical Emily se moveram ao longo do leste de Cuba e do sudeste de Bahamas na sexta-feira e têm 60 por cento de chance de se transformarem em um ciclone tropical nas próximas 48 horas, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).