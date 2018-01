Tempestade tropical Marco atinge costa do Golfo do México A tempestade tropical Marco atingiu a costa do Golfo do México na terça-feira, provocando fortes chuvas e enchentes em áreas costeiras. No entanto, o setor petrolífero do país foi pouco afetado. Os rios transbordaram e provocaram enchentes de 1 metro nas cidades costeiras perto da cidade portuária de Veracruz, na manhã de terça-feira. Não havia informações de feridos ou desaparecidos. Os principais portos mexicanos de exportação de petróleo continuaram abertos e a companhia estatal de petróleo, a Pemex, disse que a produção de somente um campo de gás natural foi afetada. Quatro plataformas de produção próximas à costa tiveram de ser esvaziadas na tarde de segunda-feira, mas os campos petrolíferos de Cantarell e Ku Maloob Zaap não foram afetados. Muitos moradores das áreas costeiras se apressavam para tirar seus pertences e seus animais de estimação da rota da enchente. Também não há notícias de prejuízos às plantações de café e açúcar do país. Fora da costa do pacífico, o furacão Norbert se dirigiu ao norte em direção à península de Baja California, onde deve chegar à terra firme no fim de semana. (Por Manuel Carrillo e Robert Campbell)