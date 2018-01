Tempestade tropical Katia ganha força ao seguir para Cabo Verde

Às 6h (horário de Brasília), a Katia estava a cerca de 1.585 quilômetros oeste das ilhas do Cabo Verde, com velocidades máximas dos ventos atingindo 100 quilômetros por hora, e estava se deslocando no sentido oeste-noroeste a 33 quilômetros por hora.

"O sentido geral deve continuar e uma gradativa redução na velocidade deve ocorrer nos próximos dias", disse o NHC.

Ainda não foram emitidos alertas nas regiões costeiras, acrescentou o centro de monitoramento.

(Reportagem de Naveen Arul)