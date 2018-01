Tempestade tropical Harvey se forma na América Central

Com ventos de até 65 quilômetros por hora, a tempestade se movia lentamente para oeste e deverá atingir as ilhas de la Bahía, em Honduras, na noite desta sexta-feira e Belize, no sábado.

Belize emitiu um alerta de tempestade tropical para sua região litorânea.

"Essas chuvas podem produzir inundações e deslizamentos de terra ameaçadores", afirmou o centro baseado em Miami em comunicado.

Deslizamentos de terra e inundações podem afetar a produção agrícola nos países exportadores, mas as colheitas de café e cana-de-açúcar neste ano praticamente já foram encerradas.

(Reportagem de Rachel Uranga)