Tempestade tropical Fay atinge costa cubana A tempestade tropical Fay, que matou pelo menos 57 pessoas em outros países caribenhos no fim de semana, atingiu a costa sudoeste de Cuba na segunda-feira e provavelmente chegará à Flórida com a velocidade de um furacão. A tempestade atingiu Cuba com ventos de 80km por hora, causando 200mm de chuvas ao atravessar a ilha em direção ao norte, informaram metereologistas. O Centro Nacional de Furacões dos EUA, baseado em Miami, informou que, às 6h, o centro da tempestade estava na região central de Cuba. Fay se move para o norte-noroeste a quase 19km por hora para o estreito da Flórida ainda na segunda-feira e a região de Florida Keys durante a noite. Nesta hora, sua velocidade deve estar próxima à de um furacão (118km por hora). As autoridades cubanas ordenaram que as partes mais baixas de Havana sejam esvaziadas, pois temem que as fortes chuvas e a tempestade no estreito da Flórida possam inundar a capital cubana, derrubando os prédios mais deteriorados. Na região de Florida Keys, os turistas tentam fugir de Fay, a sexta tempestade tropical do ciclo de ciclones do Atlântico, e causaram congestionamentos na estrada que sai da ilha. Cuba já tinha tirado seus habitantes da costa sul, antes da chegada da tempestade tropical, que varreu a àrea com ventos e chuva. No Haiti, autoridades disseram que cerca de 50 pessoas morreram quando um ônibus tentou atravessar um rio que estava mais alto com a chuva. Cinco outras pessoas morreram no Haiti e na República Dominicana com acidentes relacionados às enchentes causadas por Fay. Na Jamaica, um casal de meia idade morreu na capital, Kingston, quando seu carro afundou na enchente. Um alerta de furacões foi dado em boa parte das costas oeste e sul da Flórida. As autoridades da Flórida disseram ter colocado 500 guardas nacionais a postos. Além disso, as escolas que teriam aulas na segunda-feira foram fechadas. O centro de furacões disse esperar que Fay atinja a costa oeste da Flórida, que fica bem a leste do centro de produção de gás e petróleo dos Estados Unidos, o Golfo do México. Mas a Shell retirou 400 funcionários das plataformas no fim de semana. A Marathon Oil disse que retiraria um número não especificado de funcionàrios de suas instalações.