Tempestade tropical Ernesto desloca-se pelo Caribe

A tempestade formou-se 475 quilômetros a leste das Ilhas Windward e estava se movimentando com rapidez para oeste, a 33 quilômetros por hora. Ernesto não deve ameaçar outra ilha nos próximos dois dias e poderá atingir a força de um furacão em algum momento na segunda-feira, a sudoeste da Jamaica, informou o Centro Nacional de Furacões, dos Estados Unidos.

A tempestade apresentava ventos sustentados máximos de 85 quilômetros por hora, com rajadas de até 102 quilômetros por hora nesta sexta-feira. Ela pode se tornar um furacão se esses ventos chegarem a 119 quilômetros por hora.

Não havia registros de danos em Santa Lúcia decorrentes da tempestade.

Os alertas para tempestade tropical foram suspensos para as ilhas de Santa Lúcia, Dominica, Martinica e Guadalupe no fim da manhã desta sexta-feira. Os meteorologistas alertaram os moradores das ilhas que esperem por ondas grandes e 5 a 8 centímetros de chuva, com quase 13 centímetros em áreas isoladas.