Tempestade tropical Danny deve se aproximar do nordeste dos EUA

Meteorologistas do Centro Nacional de Furacões, dos EUA, pediram para que os moradores da área que vai da Carolina do Sul à Nova Inglaterra monitorassem a tempestade caso ela guinasse para oeste.

Ao meio-dia de quinta-feira, no horário de Brasília, o centro da tempestade Danny estava em um ponto cerca de 885 quilômetros a sul-sudeste do Cabo Hatteras, na Carolina do Norte. Ela percorria uma trajetória rumo ao noroeste a 20 quilômetros por hora e esperava-se que guinasse para o norte e depois para nordeste.

A trajetória levaria a tempestade para perto da Nova Inglaterra no sábado e depois para as províncias marítimas do Canadá, no Atlântico, no domingo. Com isso, ela atingiria a região produtora de energia do Canadá, que exporta petróleo, gás natural e produtos refinados para a região nordeste dos EUA, entre outros.

Danny tinha ventos sustentados de 95 quilômetros por hora e os meteorologistas afirmaram que poderia se transformar em furacão no sábado. As tempestades tropicais tornam-se furacões quando os ventos sustentados chegam a 119 quilômetros por hora.

Os meteorologistas preveem que Danny ultrapassará esse patamar de velocidade no sábado, tornando-se o segundo furacão da temporada, e depois começará a perder força.