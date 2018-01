Tempestade tropical Ana se forma sobre o Atlântico

A tempestade tropical apresentava velocidade máxima de 40 milhas por hora, ou 65 quilômetros por hora, e ameaçava chegar às Ilhas de Sotavento na segunda-feira.

Conforme o centro norte-americano, a tempestade estava cerca de 1,6 mil quilômetros distante a leste do arquipélago. O NHC alertou que a tormenta Ana deve ganhar força nas próximas 48 horas.

A tempestade poderia alcançar Porto Rico na terça-feira e então dirigir-se para as Bahamas, alcançando ainda a Flórida. O NHC informou que não há previsão de que a tempestade se transforme em furacão.

A temporada de furacões de 2009, que se desenvolve entre junho e novembro, começou tarde neste ano. Nesta mesma data de 2008, ao menos cinco tormentas com nome já haviam sido registradas sobre o Atlântico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As companhias petrolíferas estão atentas ao desenvolvimento de tempestades que possam se aproximar do Golfo do México e ameaçar plataformas de petróleo e gás natural dos Estados Unidos e refinarias da costa.

(Por Alan Elsner)