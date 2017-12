Tempestade Sandy vira furacão e chega à Jamaica

De acordo com o mais recente boletim, o furacão Sandy estava 8 quilômetros a leste de Kingston, na Jamaica, com ventos máximos sustentados de 130 quilômetros por hora ao tocar o solo, disse o centro.

O fenômeno se movia ao norte a 22 quilômetros por hora.

Escolas e empresas fecharam, e autoridades retiraram moradores de áreas propensas a inundações, levando-os para abrigos, num dia em que a ilha caribenha sofria fortes ventos e chuvas.

Havia pouco movimento nas ruas de Kingston, a capital. Várias ruas já estavam inundadas, e deslizamentos foram registrados em aldeias próximas. Por precaução, o governo fechou até segunda ordem os dois aeroportos internacionais do país.

Cuba também está em alerta por causa do furacão, que deve poupar as áreas produtoras de petróleo no golfo do México.

(Reportagem de Horace Helps)