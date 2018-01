Tempestade Paloma ganha força sobre o Caribe A tempetade tropical Paloma formou-se na quinta-feira sobre o Caribe e pode rapidamente virar um furacão a caminho de Cuba, segundo meteorologistas dos Estados Unidos. A 16a tempestade da temporada de 2008 no Atlântico não representa uma ameaça às instalações petrolíferas norte-americanas no golfo do México, mas pode causar mais estragos em Cuba, que sofreu prejuízos superiores a 5 bilhões de dólares devido a dois furacões dois meses atrás. Este é o último mês de uma temporada que, como já se previa, foi mais agitada do que o habitual. Às 16h (hora de Brasília), Paloma estava 165 quilômetros a nordeste de Cabo Gracias a Dios, na fronteira entre Nicarágua e Honduras, países onde já provocava chuvas, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA. A tempestade se deslocava para norte a 11 quilômetros por hora, com ventos regulares de até 97 quilômetros por hora. "Nas áreas mais elevadas de Gracias a Dios, as chuvas começaram e prevemos inundações. Estamos dizendo às pessoas na região para deixar as áreas montanhosas, há muita gente em risco", disse Randolfo Funes, da defesa civil hondurenha.