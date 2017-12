Tempestade Ophelia avança rumo ao Caribe

O Centro Nacional de Furacões (CNF) dos EUA disse que Ophelia - 15a tempestade a receber um nome na atual temporada - se formou na noite de terça-feira, a meio caminho entre a África e as Pequenas Antilhas, que são parte do Caribe.

Ela pouco ameaça a costa dos EUA e os interesses energéticos norte-americanos no golfo do México.

James Franklin, chefe do setor de furacões do CNF, com sede em Miami, disse que é cedo para prever com exatidão o trajeto da tempestade pelo Caribe, mas que provavelmente ela passará até o fim de semana ao norte das Pequenas Antilhas, e até segunda-feira ao norte de Porto Rico.

O sistema já causa chuvas e ventos fortes. No boletim das 18h (horário de Brasília), o centro da tempestade estava 1.875 quilômetros a leste das ilhas Sotavento, com ventos regulares de 95 quilômetros por hora.

Há pouca mudança na sua força prevista para os próximos dois dias, e é possível que Ophelia já tenha atingido seu auge em termos de intensidade.