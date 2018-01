Tempestade Omar volta a ter força de furacão A tempestade tropical Omar recuperou na sexta-feira a intensidade de furacão sobre o Atlântico, mas não ameaça terras emersas, depois de passar nesta semana pelo norte do Caribe. Ele se enfraqueceu depois de resvalar nas ilhas Virgens Americanas e em outras ilhotas caribenhas, mas o Centro Nacional de Furacões dos EUA disse que seus ventos regulares voltaram a 120 quilômetros por hora, o que o coloca um pouco acima do limite dos furacões, cerca de mil quilômetros a leste de Bermuda. Esta é a 15a grande tempestade tropical nesta temporada no Atlântico, que está excepcionalmente agitada. (Reportagem de Jim Loney)