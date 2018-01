Tempestade Kyle se forma no Oceano Atlântico A tempestade tropical Kyle, a 11a da temporada de furacões do Atlântico, se formou nesta quinta-feira no oceano, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. A tempestade está localizada a aproximadamente 1.038 quilômetros a sudoeste de Bermudas, disse o centro de furacões baseado em Miami. A formação da tempestade atingiu Porto Rico, as Ilhas Virgens e Hispaniola por dias, antes de se dirigir para o Atlântico. Autoridades em Porto Rico disseram que pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas de casas foram inundadas. Kyle tinha ventos de 72 quilômetros por hora e estava se dirigindo para o norte a 13 quilômetros por hora, informou o centro de furacões. Previsões alertaram para que pessoas em Bermudas acompanhem de perto o progresso da tempestade. Projeções computadorizadas indicam que a tempestade pode atingir força de furacão em alguns dias. (Reportagem de Jim Loney)