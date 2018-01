Tempestade Emily desacelera ao seguir em direção oeste

A rota prevista aponta que o centro da tempestade seguirá através do Mar do Caribe nesta terça-feira e se aproximará de Hispaniola na terça à noite ou na quarta, disse o NHC. Alguns modelos no computador apontam que a tempestade pode atingir o Golfo do México nos próximos quatro a cinco dias.

"Uma virada em direção oeste-noroeste e uma diminuição gradual da velocidade são esperadas nas próximas 48 horas", informou o NHC.

A Emily sustentava ventos de 65 quilômetros por hora e deve atingir ventos máximos de 97 quilômetros por hora nas próximas 36 horas.

"Há incerteza considerável sobre onde o Emily estará e quão forte estará em três a cinco dias", relatou o NHC.