Tempestade Debby se aproxima da Flórida

O governador Rick Scott decretou estado de emergência no Estado inteiro, e um alerta de tempestade tropical está em vigor em grande parte da costa oeste do Estado.

"Por causa do amplo impacto da tempestade tropical Debby, praticamente todos os condados da Flórida podem ser afetados", disse Scott em nota. "Algumas comunidades já estão enfrentando inundações, danos por ventos e apagões", acrescentou o governador.

Ele determinou que os órgãos estaduais, inclusive a Guarda Nacional da Flórida, ofereçam toda a assistência que for solicitada por governos locais.

Debby é a primeira tempestade com nome a entrar no golfo do México em 2012.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Centro Nacional de Furacões (CNF) dos Estados Unidos, com sede em Miami, afirmou que na tarde desta segunda-feira o centro do sistema estava cerca de 80 quilômetros a sul-sudoeste de Apalachicola, Flórida, com ventos máximos regulares em torno de 70 quilômetros por hora.

Os meteorologistas preveem que a tempestade continuará se aproximando do litoral da Flórida nos próximos dois dias, mais ou menos com a mesma força atual.

Durante o fim de semana, a tempestade obrigou a interrupção de cerca de um quarto da produção de gás e petróleo no trecho norte-americano do golfo do México, segundo cifras divulgadas por agências reguladoras.

Mas, nesta segunda-feira, empresas como BP e Royal Dutch Shell já começaram a levar seu pessoal de volta às plataformas de perfuração.

(Reportagem adicional de Chris Baltimore, em Houston)