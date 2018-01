Tempestade de neve atinge Meio-Atlântico dos EUA e mata dois

A previsão de neve para os estados entre a Virgínia e o sul de New Jersey é de entre 51 e 76 centímetros até a noite de sábado, quando a expectativa é de que a tempestade se desloque em direção ao mar.

Até as 6h (horário local), já havia caido até 53 centímetros de neve nos subúrbios de Washington. Meteorologistas locais afirmaram que a tempestade pode trazer à região as maiores nevascas em 90 anos. Segundo informações, a cidade de Shenandoah, na Virgínia, a 193 quilômetros de Washington, registrou 76 centímetros de neve.

O Serviço de Meteorologia Nacional declarou um alerta de 24 horas para a região de Washington e Baltimore, que se estenderá até as 22h de sábado (1h de domingo, no horário de Brasília).

A polícia do estado da Virgínia informou que duas pessoas morreram no estado após serem atingidas por um trator enquanto tentavam ajudar um motorista que ficou preso na tempestade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A maioria dos vôos deste sábado foram cancelados nos três principais aeroportos na região das duas cidades, além do Aeroporto Internacional de Filadélfia.

Era muito perigoso dirigir na região, e as autoridades alertavam a motoristas para que ficassem longe das estradas.

O serviço de metrô de Washington operava apenas nos trechos subterrâneos neste sábado, e o serviço de ônibus foi cancelado.

O serviço estatal de trens do país, Amtrak, cancelou diversos trens entre Nova York e Washington marcados para este sábado, e também entre Washington e algumas cidade do sul do país.

(Reportagem de David Morgan e Eric Beech)