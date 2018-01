Tempestade de areia paralisa Phoenix

A cidade americana de Phoenix, no Estado do Arizona, foi atingida por uma grande tempestade de areia vinda do deserto.

Esta foi a terceira vez apenas neste ano que uma tempestade como esta atinge a região sudoeste dos Estados Unidos.

As nuvens gigantescas paralisaram não apenas o tráfego aéreo mas também o trânsito nas ruas da cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cidade parou enquanto a poeira cobria todos os lugares onde passava, num raio de quilômetros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.