Temperatura dos oceanos é maior em quase 200 anos

Os oceanos do mundo atingiram a maior temperatura já registrada. O Centro Nacional de Dados Climáticos dos EUA, agência governamental que registra os padrões do tempo, disse que a temperatura média global dos oceanos em julho foi de 17º C. Esta é a mais alta desde que os registros tiveram início, em 1880. O recorde anterior havia sido marcado em 1998.

Meteorologistas atribuem o fato à combinação do fenômeno natural El Niño com o aquecimento global acusado por atividade humana. A água mais quente poderá acelerar o derretimento de geleiras e, possivelmente, fortalecer furacões.