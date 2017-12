Tartarugas marinhas recém-nascidas marcham para restaurante

Cerca de 60 tartarugas marinhas recém-nascidas se perderam durante o ritual de passagem para o mar e marcharam para dentro de um restaurante italiano, disse um funcionário de conservação ambiental na segunda-feira, 19. As pequenas tartarugas - que terminaram embaixo das mesas do restaurante - foram provavelmente desviadas de seu caminho e atraídas pelas luzes fortes, disse Antonio Colucci, que foi chamado para ajudar o grupo de resgate. "Elas viram as luzes artificiais e tomaram a rota errada", disse Colucci, que trabalha monitorando um projeto de conservação de tartarugas do Fundo Mundial para a Natureza (WWF). "Os donos no restaurante ficaram inicialmente muito curiosos e depois alertaram as autoridades costeiras." As tartarugas, que foram encontradas no sul da Itália na região da Calábria, foram devolvidas ao mar.