Tartaruga é lançada no mar após cirurgia para reconstruir casco

A tartaruga marinha Andre será devolvida ao mar da Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, depois de ter seu casco reconstruído com tecnologias nunca utilizadas antes em animais.

Andre foi encontrado por banhistas na praia de Juno, em 2010, com o casco rompido e a parte interna do corpo exposta.

Ele foi levado ao instituto de conservação Loggerhead Marinelife Center, onde passou por um tratamento que incluiu uma cirurgia para a recuperação dos órgãos internos e a aplicação de um tecido sintético para proteger o organismo após a cirurgia.

Recuperado dos ferimentos, o animal recebeu aplicações ortodônticas no casco, para garantir que o tecido se reconstruiria corretamente.

"Precisávamos de algo para criar tensão em algumas áreas da carapaça e movimento em outras", disse a veterinária Nancy Metee, que cuidou de Andre. "A Ortodontia faz isso no crânio humano, então pensei que as aplicações pudessem funcionar no casco da tartaruga."

Durante um ano de tratamento, os funcionários do centro Loggerhead registraram o progresso de Andre em seu site. Mais de 200 pessoas em todo o mundo fizeram doações para o tratamento da tartaruga e acompanhavam sua recuperação por uma câmera instalada em cima de seu tanque.

O animal chegou a receber cartões desejando melhoras pelo correio.

