Tartaruga de duas cabeças é roubada em Nova York

Um mascote do abrigo de animais de Nova York - uma tartaruga de duas cabeças - foi a estrela de um artigo de jornal nesta segunda-feira, 18, mas ela foi roubada de seu tanque antes que saísse o artigo. A tartaruga foi tirada na tarde de domingo, 17, poucas horas depois de o repórter sair do abrigo, disse Sean Casey, do abrigo e loja de animais. Casey disse que o réptil foi enviado a ele por um homem da Flórida que não podia cuidar dele. Parte do artigo do jornal era um concurso para a escolha do nome do animal. O jornal então fez uma matéria sobre o roubo em seu site na internet. A tartaruga esteve em exposição nas últimas semanas e estava ganhando muita atenção, mas Casey deixou claro que ela não estava a venda. Casey disse que ela deve especificamente ser alimentada na mão, ou as duas cabeças brigam pela comida. "Nós apenas queremos a tartaruga de volta", disse. "Estamos preocupados com sua saúde." O público já doou mais de mil dólares como recompensa pela devolução do animal.