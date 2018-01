Tailândia apreende duas toneladas de marfim de elefantes

Os serviços alfandegários da Tailândia apreenderam duas toneladas de marfim de elefantes africanos, a maior carga ilegal de presas já confiscado na história do país, informaram nesta quinta-feira, 25, fontes oficiais.

O carregamento foi apreendido na noite de quarta-feira, no aeroporto internacional de Bangcoc. As presas estavam escondidas em caixas de componentes de telefones celulares com destino a Laos, segundo Seree Thaijongrak, porta-voz do Departamento de Alfândegas da Tailândia.

O homem que tentou recolher as presas foi preso. A carga teria um valor aproximado de 120 milhões de bat (US$ 3,6 milhões) no mercado negro, acrescentou Thaijongrak.

Em junho do ano passado, a organização Traffic denunciou que a Tailândia recebe a maior parte do mercado ilegal de marfim da Ásia, apesar das promessas das autoridades para evitar o tráfico.

A Traffic também assinala que Bangcoc se transformou em um centro internacional para a venda ilegal de marfim, com dezenas de lojas que oferecem produtos fabricados a partir do material e importam ilegalmente presas do Mianmar, país vizinho.

Embora não existam estatísticas precisas, calcula-se que na Tailândia vivem cerca de 2.500 exemplares de elefante asiático selvagem e 2.000 domesticados.

O comércio de marfim está oficialmente proibido desde 1989, sob a Convenção das Nações Unidas para a Proteção de Espécies, e ajudou a recuperar as povoações de elefantes em muitas nações africanas onde eles estavam à beira da extinção.