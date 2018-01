Sustentabilidade: faça você mesma, com Sophie Uliano

Depois do sucesso de Gorgeously Green e Gorgeously Green Diet, a inglesa residente na Califórnia Sophie Uliano lança no dia 1 de junho seu novo livro: Do it Gorgeously.

A publicação promete trazer soluções caseiras práticas e orgânicas para a vida de todas as mulheres. Ou seja, ensina a fazer produtos menos tóxicos, mais baratos e mais bonitos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ideia veio quando Sophie detectou que mesmo as mulheres que queriam viver num estilo mais “verde” tinham dificuldades pois os produtos são caros e existe muita confusão ao redor do que faz bem e do que faz mal. Cada dia cientistas descobrem fatores novos que mudam toda a lógica do inofensivo e nocivo ao organismo.

Foi aí que ela teve um insight: nossas avós viviam de maneira muito mais natural. Por que não resgatar suas melhores receitas gastando o pouco que elas gastavam?

Sophie promete um sérum natural de vitamina C feito em casa que é mais eficaz para a pele e demora somente 3 minutos para ser produzido. Ou ainda um xarope contra a tosse com ervas do seu próprio canteiro. Assista ao vídeo em inglês.

A pré-compra do livro em inglês também já está disponível pelo site da Amazon.

* Do blog Verdinho Básico.