Supermercado premia clientes sustentáveis com 'flor de papel'

Clientes dos supermercados Pão de Açúcar ganharam mais um incentivo para adotarem atitudes sustentáveis. Quem for cadastrado no programa de relacionamento Mais e usar “ecobags” recebe um cartão avisando que receberão cinco (5) pontos a mais em suas compras.

Neste cartão, também vem informado o número de sacolas que ele deixou de utilizar e uma flor de papel reciclado que pode ser plantada, pois contém sementes de cravo-francês. Uma semana após plantada, o "cartão" começa a brotar. Desde o inicio da campanha foram economizadas 3,5 milhões de sacolas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“São milhões de sacolas plásticas que deixaram de ser descartadas no meio ambiente e, com a mala direta conscientizando o cliente da importância dessa ação, devemos aumentar ainda mais este número” diz Débora Franchim, coordenadora do Mais.

* Do blog Verdinho Básico