Sul do Texas entra em observação por tempestade tropical

Por volta das 8h (horário de Brasília), a tempestade, a quarta da atual temporada, estava a cerca de 875 quilômetros a leste-sudeste de Corpus Christi, Texas, e a 795 de Brownsville, também no Texas, segundo o último boletim do NHC.

Um alerta de tempestade tropical em vigor na costa do Texas foi ampliado para o sul, até a foz do rio Grande.

O centro do Don deve avançar pelo sul e centro do golfo do México durante a quinta-feira, aproximando-se na sexta da costa texana. A região em que a tempestade se desloca abriga milhares de plataformas responsáveis por 29 por cento do petróleo e mais de 10 por cento do gás natural produzidos nos EUA.

Don tem ventos regulares em torno dos 65 quilômetros por hora, além de rajadas mais intensas. Mas eles devem se intensificar para quase 100 quilômetros por hora nas próximas 48 horas, previu o NHC.

Shell, Apache e outras empresas energéticas que operam em alto-mar retiraram pessoal de apoio das plataformas na quarta-feira, mas não adotaram medidas para paralisar a produção por enquanto.

As refinarias na costa do Golfo, responsáveis por cerca de 40 por cento dessa atividade nos EUA, também estão observando a situação.

As primeiras avaliações aéreas confirmaram que o Don é um ciclone tropical bastante pequeno.

A agência meteorológica do governo dos EUA prevê uma temporada de furacões "acima do normal" em 2011, com 6 a 10 furacões, sendo metade deles intensos.

(Reportagem de Naveen Arul in Bangalore)