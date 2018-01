Suíça busca bênção do papa para salvar geleiras

Após séculos de orações para que uma geleira local parasse de se expandir, moradores de aldeias suíças agora estão tentando uma audiência com o papa Bento XVI para obter sua bênção às preces contra o aquecimento global que está causando o degelo.

Em 1678, os habitantes das aldeias alpinas de Fieschertal e Fiesch fizeram formalmente a promessa de viverem virtuosamente e rezar para deter a expansão do glacial Aletsch, o maior da Europa, que havia provocado o transbordamento de um lago, inundando suas casas.

Para reforçar suas preces, eles começaram a realizar uma procissão anual a partir de 1862, quando a geleira chegou a seu máximo, durante a pequena Era do Gelo pela qual passou a Europa em meados do século 19.

Mas as aldeias agora querem a permissão do papa para mudar sua promessa, já que o glacial está derretendo rapidamente por causa das mudanças climáticas. Por isso, pediram uma audiência com o pontífice. Eles esperam obter a audiência em setembro ou outubro, disseram em um comunicado.

Os glaciais da Suíça encolheram 12% na última década por causa das temperaturas mais altas e redução da neve.

Glaciais são uma fonte importante de água para as usinas hidroelétricas suíças e também uma atração turística.

Pesquisadores preveem que até 2050 as temperaturas nos Alpes suíços vão subir 1,8 graus no inverno e até 2,7 graus no verão, até 2050.

(Reportagem de Emma Thomasson)