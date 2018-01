Substância química de humanos faz gafanhotos se agruparem

Uma substância química que afeta o humor das pessoas também pode transformar tranquilos gafanhotos do deserto em enxames aterrorizantes que devastam o interior, disseram cientistas em um relatório. "Aqui nós temos uma criatura solitária, o gafanhoto do deserto. Mas basta que recebam um pouco de serotonina e eles formam uma gangue", disse Malcolm Burrows da Universidade de Cambridge. Esse neurotransmissor do cérebro já foi ligada ao humor das pessoas e também tem um papel central no desejo sexual, apetite, sono, memória e aprendizado. Acontece que sob certas condições os gafanhotos do deserto triplicam a quantidade de serotonina em seus sistemas, mudando de solitários para animais de grupo, disse Burrows e os coautores do estudo na edição desta sexta-feira, 29, da revista Science. Esses grupos podem ser devastadores. Eles afetam 20% do solo da Terra. No ano passado um enxame de quase sete metros devastou a Austrália. Eles também ocorrem na África e na Ásia e já chegaram a afetar os Estados Unidos. O coautor Swidbert Ott disse que a "serotonina influencia profundamente como os humanos se comportam e interagem, então encontrar que o mesmo químico provoca essa reação nos insetos é maravilhoso." Agora que os cientistas sabem o que causa o comportamento de enxame eles podem começar a procurar maneiras de preveni-lo. "Isso abre toda uma linha de pesquisa sobre o que poderíamos fazer para quebrar esses enxames antes que se desenvolvam", disse o coautor Stephen M. Rogers. Mas, ele acrescentou, "você precisa encontrá-lo em estágio inicial. Uma vez que você tiver milhões ou bilhões de insetos juntos há um limite para o que pode ser feito." A equipe liderada por Michael L. Anstey estava estudando as mudanças de comportamento dos gafanhotos e testou os insetos para uma variedade de substâncias químicas. A única mudança que encontraram foi o aumento de cerca de três vezes na serotonina em seus sistemas. Então, os cientistas pegaram alguns gafanhotos solitários e injetaram serotonina. Foi quando eles se agruparam.