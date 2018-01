Sociedade Ecológica Britânica premia as melhores fotos de natureza do ano

A Sociedade Ecológica Britânica organizou um concurso de fotografia que premiou as melhores imagens de natureza do ano. A coleção inclui uma variedade de sapos, morcegos, lagartos, uma raposa do ártico, bisões selvagens no Oeste americano e um elefante que tentou invadir uma casa para obter água após descobrir que a fonte onde costumava beber havia secado na Namíbia.

Veja aqui uma seleção das principais imagens premiadas. A exposição completa está sendo exibida durante o encontro anual da entidade na Universidade de Birmingham neste mês de dezembro.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.