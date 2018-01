Slash, ex-Guns n' Roses, diz no Twitter que incêndio no Butantã foi 'trágico'

SÃO PAULO - O guitarrista norte-americano Slash, líder da banda Velvet Revolver e ex-Guns n' Roses, disse no Twitter que o incêndio que destruiu o acervo de cobras e aracnídeos do Instituto Butantã no último sábado, 15, foi "muito trágico".

"Muito trágica a notícia sobre o Instituto Butantã em São Paulo, Brasil, 85.000 cobras mortas", escreveu a estrela do rock no Twitter, que também comentou a morte da lenda do heavy metal Dio, ocorrida no último domingo.

O incêndio no Instituto Butantã destruiu a maior coleção científica de cobras do mundo, iniciada há 120 anos. Cerca de 85 mil exemplares eram guardados no prédio. O acervo de aracnídeos, com 450 mil aranhas e escorpiões, também se perdeu.As chamas teriam sido provocadas pelo contato das cinzas com o que restou de álcool e formol, onde os animais mortos eram conservados.

Ao lado do vocalista Axl Rose, Slash liderou a banda Guns n' Roses, uma das mais notórias no cenário do rock mundial nas décadas de 80 e 90. Logo após sua saída, em 1993, Slash montou uma banda chamada "Slash's Snakepit" cujo símbolo é uma cobra usando cartola e fumando cigarro.