Sites lançam concurso de novo logo para a BP

Fernanda Fava, Com informações do Huffington Post, Greenpeace e The Guardian

O Greenpeace International lançou um concurso para desafiar designers a recriar um logo para a British Petroleum, petroleira responsável pela explosão de uma plataforma no mar que causou o vazamento de óleo no Golfo do México em abril. Para se inspirar, os candidatos podem fazer download do logo oficial da empresa no site do Greenpeace e soltar a criatividade.

As ideias de logo devem ser enviadas até 28 de junho e inseridas no Flickr da campanha. Você também pode conferir as quase mil criações já inscritas acessando este link.

Segundo informações da página da web Huffington Post, o site LogoMyWay.com, nos Estados Unidos, também tem um concurso para sugestão de novos logos para a petroleira.

De acordo com o site, o desafio é criar logos que demonstrem a natureza tóxica do vazamento, os impactos ambientais, as perdas de fauna e flora e a incompetência da BP.

O vencedor vai ser escolhido por votação popular online e receberá um prêmio de US$ 200. O logo escolhido será divulgado em campanhas na internet, em camisetas, mídia impressa e televisão.

Você pode conferir os logos criados para o LogoMyWay acessando o site (em inglês).