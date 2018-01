Site de lixo eletrônico em SP é adiado

Com informações da Secretaria Estadual do Meio Ambiente

Com a ajuda da internet, pilhas, baterias, celulares e carregadores poderão ser descartados em vários locais de São Paulo, criados especialmente para coleta e reciclagem desses materiais. A criação do Projeto "e-lixo maps", uma parceria entre Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Instituto Sérgio Motta, vai ajudar o cidadão a encontrar o local mais próximo para levar pilhas, celulares e outros.

O lançamento do projeto estava previsto para estrear online nesta terça, no site www.e-lixo.org, mas foi adiado por problemas técnicos. De acordo com a assessoria da secretaria Estadual do Meio Ambiente, o problema foi identificado e os técnicos estão providenciando a solução.

No novo site, inserindo o CEP e o tipo de "e-lixo" que você precisa descartar, será possível encontrar todos os locais mais próximos de sua casa que recebem e reciclam esse tipo de resíduo. O projeto associa a plataforma do Google Maps com um banco de dados dos postos de coleta de "e-lixo" em São Paulo.

Dessa forma, a informação ficará disponível e poderá ser visualizada de forma mais funcional e lúdica. Além dessa prestação de serviço, o projeto prevê, também, o cadastramento de mais pontos de coleta.