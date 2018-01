Sete bebês pandas são fotografados juntos pela primeira vez

O Centro de Pesquisas e Criação de Pandas Chengdu, na China, divulgou pela primeira vez as imagens de sete bebês pandas nascidos neste ano no centro, no espaço de apenas três meses. Além de terem sido registrados lado a lado, os pandinhas também foram flagrados em poses individuais.

Além da ternura dos bichinhos, as imagens registram ainda o árduo trabalho do centro especializado em pandas com sede na China. O centro, também conhecido como Base de Pandas Chengdu, é dedicado à preservação dos pandas gigantes, pandas vermelhos e outros animais ameaçados da China.

